"المعمورة للتعمير والتنمية" تستهدف مضاعفة أرباحها العام المالي المقبل

كتبت- شيماء حفظي:

تستهدف شركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية، تحقيق أرباح بقيمة 138.3 مليون جنيه خلال العام المالي المقبل 2019-2020، بزيادة أكثر من 100% عن العام المالي الجاري.

وقالت ميرفت حطبة، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، لمصراوي، إن مجلس إدارة الشركة، وافق على الموارنة التقديرية للعام المالي المقبل، بإجمالي إيرادات 403.5 مليون جنيه مقابل 331.5 مليون جنيه متوقعة خلال العام المالي الجاري.

وتعقد الجمعية العامة لشركة المعمورة الأحد المقبل، للموافقة على موازنة العام المالي المقبل، بحسب حطبة.

وتستهدف شركة المعمورة، تحقيق صافي ربح بقيمة 68.8 مليون جنيه خلال العام المالي الجاري، مقابل أرباح 26.6 مليون جنيه خلال العام المالي 2017-2018.

وفي يناير الماضي، وقعت شركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية، عقد تطوير فندق إيتاب الأقصر و3 فنادق عائمة بأسوان مع شركة أربيان كنديان كومباني "أراكان".

وبموجب الاتفاق تقوم شركة أراكان بإدارة وتطوير تطوير فندق إيتاب الأقصر بنسبة مشاركة 65% لشركة المعمورة و35% لشركة أراكان لمدة 15 عامًا.

ويوفر التعاقد عائدات مضمونة لشركة المعمورة بقيمة 40 مليون جنيه تضمن تحول نتائج أعمال الفندق من الخسارة للربح.

كما وقعت الشركة اتفاقا مع أراكان لتطوير فنادق أسوان العائمة وهي شهرزاد وشهريار ونفتيس بإيجار لمدة 10 سنوات بمبلغ 1.75 مليون جنيه بزيادة 7% سنويًا.

ووفقا للعقد تتحمل أراكان كافة تكاليف تطوير وتجديد والتشغيل والعمالة للفنادق الثلاثة وبذلك تتحول من الخسارة للربح.

كما وقعت شركة المعمورة أيضا عقد المشاركة الخاص بأرض على يسار مدخل المعمورة مع شركة فالوري للاستثمار العقاري بنسبة 44% لشركة المعمورة و56% لشركة فالوري.

وبلغت قيمة عقد البيع 760 مليون جنيه يخص شركة المعمورة منها 365 مليون جنيه مضمون منها بحد أدني 274 مليون جنيه، وتبلغ تكلفة المشروع 345 مليون جنيه يتحملها الشريك بالكامل.

وتسعى الشركة القابضة للسياحة والفنادق، إلى تعظيم استفادة شركاتها التابعة من نظام الشراكة مع القطاع الخاص في إدارة أصولها وتطويرها، وتحقيق إيرادات جيدة تساعد في تحسن الأداء المالي للشركات، بحسب ما قالته ميرفت حطبة لمصراوي سابقا.

ويتبع شركة المعمورة، 4 فنادق، بينها فندق إيتاب الأقصر، و3 فنادق عائمة بين الأقصر وأسوان.