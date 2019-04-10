  • عاجل:سجن وغرامة 100 ألف جنيه.. ننشر عقوبات التصرف في شقق الإسكان الاجتماعي

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    احتجاجات السودان هجوم النزهة أسعار الوقود تطورات ليبيا احتجاجات الجزائر محمد صلاح الطقس أمم أفريقيا 2019

    مشتريات العرب والأجانب تقود البورصة للصعود في نهاية التعاملات

    03:06 م الأربعاء 10 أبريل 2019
    مشتريات العرب والأجانب تقود البورصة للصعود في نهاية التعاملات

    البورصة

    كتبت- دينا خالد:

    ارتفعت البورصة مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، مدفوعة بمشتريات المستثمرين العرب والأجانب.

    وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.12% إلى مستوى 15106 نقطة.

    وارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.08%، والمؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.09%.

    وسجلت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب خلال تعاملات اليوم صافي شراء، بقيمة 295 مليون جنيه و30 مليون جنيه على التوالي، بينما سجلت تعاملات المصريين صافي بيع بقيمة 325 مليون جنيه.

    وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط بنسبة 0.15% إلى مستوى 15088 نقطة بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء.

    البورصة مؤشر EGX30 المستثمرين العرب

    الخبر التالى:

    هل تؤثر التجارة الإلكترونية على مبيعات المولات؟
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان