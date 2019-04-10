مشتريات العرب والأجانب تقود البورصة للصعود في نهاية التعاملات

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت البورصة مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، مدفوعة بمشتريات المستثمرين العرب والأجانب.

وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.12% إلى مستوى 15106 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.08%، والمؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.09%.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب خلال تعاملات اليوم صافي شراء، بقيمة 295 مليون جنيه و30 مليون جنيه على التوالي، بينما سجلت تعاملات المصريين صافي بيع بقيمة 325 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط بنسبة 0.15% إلى مستوى 15088 نقطة بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء.