تراجع الطماطم.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الطماطم والباذنجان البلدي بين 25 قرشًا وجنيه، خلال تعاملات اليوم الخميس، في سوق العبور مقارنة بمستوياتها أمس.

وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 1.75 و5 جنيهات، وسعر كيلو الباذنجان البلدي بين 6 و7 جنيهات.

وفي المقابل، ارتفعت سعر كيلو البطاطس بين 5 قروش، ليتراوح بين 3.5 و6.8 جنيه، وفقًا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضراوت:

الطماطم بين 1.75 جنيه و5 جنيهات، بتراجع 25 قرشًا.

البطاطس بين 3.5 و6.8 جنيه، بزيادة 5 قروش.

البصل بين 3.5 و5.5 جنيه.

الكوسة بين 7 و10 جنيهات.

الفاصوليا بين 17 و21 جنيهًا.

الباذنجان البلدي بين 6 و7 جنيهات، بتراجع جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 6 و7 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 3 و6 جنيهات.

الملوخية بين 5 و8 جنيهات.

الخيار البلدي بين 5 و7 جنيهات.

البسلة بين 8 جنيهات و12 جنيهًا.

القلقاس بين 3 و5 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 1.5 جنيه و4 جنيهات.

البرتقال السكري بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.

البرتقال أبو سرة بين جنيهين و4 جنيهات.

اليوسفي بين 3 و7 جنيهات.

الليمون البلدي بين 6.5 و8.5 جنيه.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

الرمان بين 3 و7 جنيهات.

الموز البلدي بين 3 و5 جنيهات.