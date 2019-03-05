ارتفاع البطاطس وتراجع الباذنجان.. أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار البطاطس والفلفل الحامي البلدي بين 50 قرشًا و3 جنيهات، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في سوق العبور مقارنة بأسعارها أمس.

وتراوح سعر كيلو البطاطس بين 3.5 و6.75 جنيه، وسعر كيلو الفلفل الحامي البلدي بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

وفي المقابل تراجع سعر كيلو الباذنجان البلدي جنيهًا واحداً، ليتراوح بين 5 جنيهات و7.5 جنيه، وفقًا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضراوت:

الطماطم بين 1.75 جنيه و5 جنيهات.

البطاطس بين 3.5 و6.75 جنيه، بزيادة 3 جنيهات.

البصل بين 3.5 و5.5 جنيه.

الكوسة بين جنيهات 6 و10 جنيهات.

الفاصوليا بين 17 و21 جنيهًا.

الباذنجان البلدي بين 5 جنيهات و7.5 جنيه، بتراجع جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 6 و7 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 3 جنيهات و5.5 جنيه، بزيادة 50 قرشًا.

الملوخية بين 5 و8 جنيهات.

الخيار البلدي بين 5 و7 جنيهات.

البسلة بين 8 جنيهات و12 جنيهًا.

القلقاس بين 3 و5 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 1.75 و3.75 جنيه.

البرتقال السكري بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.

البرتقال أبو سرة بين جنيهين و4 جنيهات.

اليوسفي بين 3 و7 جنيهات.

الليمون البلدي بين 6.5 و8.5 جنيه.

الجوافة بين 6 و10 جنيهات.

الرمان بين 4 و8 جنيهات.

الموز البلدي بين 3 و5 جنيهات.