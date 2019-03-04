وزيرة التخطيط: ربع المصريين ينتمون للجهاز الإداري للدولة

في تقرير أطلق اليوم: 60% من النساء العاملات بمصر موظفات بالقطاع الرسمي

القاهرة- مصراوي:

قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن هناك أكثر من 5 ملايين موظف في الجهاز الإداري بما يمثل 5 ملايين عائلة بمتوسط 25 مليون مواطن، "أي حوالي ربع المصريين ينتمون للجهاز الإداري للدولة"، لذا لابد من التعامل بحرص شديد عند اتخاذ أي قرار مما يستوجب المشاركة والنقاشات لاتخاذ القرار.

وبحسب بيان من وزارة التخطيط اليوم الاثنين، أضافت الوزيرة أن الوزارة ستطلق برنامجا للقيادات الوسطي خاص بالسياسات العامة والحوكمة في يونيو المقبل مع الجامعة الأمريكية، مشيرة إلى أن الوزارة لديها العديد من البرامج للقيادات الوسطى.

جاء ذلك خلال جلسة "الوظيفة الحكومية وتأثير كفاءة القائمين بها على التنمية" بالقمة الثانية للقادة المصريين "فينجر برينت" والتي بدأت اليوم الاثنين، وتستمر حتى غدٍ الثلاثاء بمشاركة عدد من الوزراء.

وذكرت هالة السعيد أن الاستثمار في البشر إذا كان ذو مستوى وجودة ضعيفة فهذا يعد إهداراً للوقت.

وقالت الوزيرة إن الدولة لديها خطة استراتيجية قومية طموحة بالاستثمار في العنصر البشري في كافة المجالات، مشيرة إلى أن تلك الخطة تراعي تنمية سمات ومهارات العاملين، وتستهدف مستوى شاغلي وظائف الإدارة العليا والقيادية مثل برنامج "وطني 2030".

وأضافت أن برنامج "وطني 2030" يستهدف تدريب قيادات الجهاز الإداري للدولة على استراتيجية التنمية المستدامة والإدارة الفاعلة وإدارة الأعمال الحكومية.

وأشارت السعيد إلى برنامج القيادات الوسطى والذين سيتولون بدورهم القيادات القادمة، حيث أن هناك استثمارا كبيرا جدا في تلك القيادات الوسطى، مشيرة إلى أن من بين برامج تأهيل القيادات الوسطى ماجستير إدارة الأعمال الحكومية "اسلسكا"، والبرنامج الرئاسي المتقدم لتأهيل وتدريب الشباب.