28 % نموا في أرباح "طلعت مصطفى القابضة" العام الماضي

القاهرة- مصراوي:

أقرت الجمعية العامة العادية لشركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة، في اجتماعها، أمس السبت، توزيعات نقدية على المساهمين عن نتائج أعمال العام المالي 2018، بقيمة 365 مليون جنيه.

وأوضحت الشركة في بيان، اليوم الأحد، أن الجمعية أقرت توزيع كوبون نقدي على المساهمين بواقع 0.176 جنيه للسهم، على أن يتم توزيعه على قسطين متساوين، الأول بقيمة 0.088 جنيه بحد أقصى 15 مايو 2019 والثاني يوم 15 يوليو المقبل.

وقالت الشركة إن صافي أرباحها قفز بمعدل 28% ليبغ 1.7 مليار جنيه خلال 2018، مقابل 1.32 مليار جنيه في 2017، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية، بدعم من زيادة الإيرادات بنسبة 28% لتسجل 10.92 مليار مقابل 8.53 مليار جنيه، عام 2017.

وأرجع تقرير مجلس الإدارة ارتفاع الأربح والإيرادات إلى تغيير استراتيجية البيع، التي دفعت المبيعات للنمو بقوة لتبلغ 21.3 مليار جنيه بدلا من 13.1 مليار جنيه في 2017، بنسبة ارتفاع 62%، ليبلغ رصيد الوحدات المباعة لدى مجموعة طلعت مصطفى القابضة 41.7 مليار جنيه بزيادة 36.6% خلال العام.

ونمت إيرادات النشاط العقاري بنسبة 17% وبلغت 7.5 مليار مقابل 6.4 مليار جنيه في عام 2017، بينما زاد مجمل أرباح المجموعة من النشاط الفندقي 62% إلى 683 مليون جنيه، بحسب البيان.

وصعدت أرباح المجموعة من الأنشطة ذات العائد الدوري، مثل المولات والأندية والفنادق، بزيادة بلغت 80%، لتسجل 1.82 مليار عام 2018، مقارنة بـ 1.1 مليار جنيه العام الأسبق، في ظل زيادة إيرادات النشاط الفندقي 44% إلى 1.6 مليار جنيه.

وأظهرت القوائم المالية للشركة تدني مستوى القروض مقابل حقوق المساهمين، حيث بلغ رصيد القروض والتسهيلات الائتمانية 5.1 مليار جنيه لتبلغ نسبتها إلى حقوق مساهمي الشركة الأم 1 إلى 6 فقط.