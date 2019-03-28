إيرادات بتروجت ترتفع إلى 26.5 مليار جنيه العام الماضي

كتب- مصطفى عيد:

قال وليد لطفي رئيس شركة المشروعات البترولية والاستشارات الفنية (بتروجت)، إن إيراداتها خلال العام الماضي، بلغت أكثر من 26.5 مليار جنيه، بزيادة نحو 12% مقابل العام 2017، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الخميس.

وأضاف لطفي، خلال اجتماع الجمعية العامة للشركة برئاسة طارق الملا، وزير البترول، إن الشركة طبقت خطة استراتيجية طموحة ارتكزت على خطة تطوير وتحديث قطاع البترول بـ 7 محاور، واستطاعت تنفيذ العديد من الإجراءات وخطط العمل.

وقال لطفي، إن شركة بتروجت، حصلت خلال العام الماضي، على حجم تعاقدات غير مسبوق بلغ 40 مليار حنيه، بينها تعاقدات بقيمة 25.5 مليار جنيه داخل مصر و14.5 مليار جنيه تعاقدات خارج مصر.

وأشار رئيس الشركة، إلى أن تكثيف عمليات البحث والاستكشاف والإسراع بتنفيذ المشروعات البترولية اللازمة لزيادة الإنتاج أدى لاستخدام تقنيات حديثة ومتطورة.

وأضاف أن بتروجت نجحت في تنفيذ عدد من المشروعات المتميزة خلال عام 2018 منها المرحلة الثانية لحقل ظهر ومشروع تطوير حقول غازات غرب الدلتا بالإسكندرية ومشروع تطوير معمل تكرير ميدور.

كما نفذت الشركة، مشروع تنمية حقول غازات أتول ومشروع مجمع إصلاح النافتا بأسيوط ومشروع إنشاء محطة الأدبية الجديدة للصب الجاف ومشروع تنفيذ أنفاق قناة السويس بالإسماعيلية ومشروع تنفيذ نفق الشهيد أحمد حمدى " 2" بالسويس، بحسب رئيس الشركة.

وأضاف ان الشركة نفذت أيضًا مشروع مجمع الأسمدة الفوسفاتية بالعين السخنة ومشروع إنشاء معمل تكرير المصرية للتكرير بمسطرد ومشروع إنشاء خط غاز (النورس - نيدوكو - الجميل) بطول 154 كم ومشروع خط غاز (التينة - العاصمة الإدارية الجديدة) بطول 165 كم ومشروع خط غاز (الجميل – دمياط) بطول 50 كم.

وتوسعت شركة بتروجت، في المشروعات التي يتم تنفيذها خارج مصر ومن أهمها مشروع إنشاء محطة فصل غازات سيبا بالعراق والذى تم الانتهاء منه خلال عام 2018، ومشروع خط غاز شمال الأردن بطول 36 كم ومشروع تطوير حقلى روميثا وشنايل بالأمارات ومشروع خط غاز الدقم بسلطنة عمان بطول 220 كم ، بحسب لطفي.

وأشار لطفي إلى أن بتروجت تحرص على التأهيل المستمر لكوادرها وقدراتها التشغيلية لمواكبة التطورات العالمية فى مجال المقاولات وزيادة حجم أعمالها.

وقال إن الشركة حصلت على رخصة تشغيل للمشاركة فى أعمال مشروع الضبعة النووى أحد المشروعات القومية الكبرى، وأنشأت مصنع الأسبولات الأوتوماتيك فى حقل ظهر وجارى حاليا إنشاء مصنع آخر فى أسيوط.

ويعمل المصنع في تصنيع وصلات المواسير المستخدمة في مشروعات البترول والغاز والمشروعات البتروكيماوية والصناعية مما يوفر استيرادها من الخارج، وفقا لما قاله لطفي.

وبحسب رئيس الشركة، فإنها شغلت أول معمل متنقل لاختبارات التربة والخرسانة إضافة لأسطولها التشغيلى والذى يضم 9500 معدة و9 مصانع وورش تصنيع وياردين للتصنيع البحري.

وخلال الجمعية، أشار وزير البترول، إلى أهمية التحليل الدوري ودراسة الأسواق الداخلية والخارجية وإضافة عملاء جدد والتطوير المستمر في تنفيذ المشروعات البترولية.

وأكد الوزير، على أهمية صقل مهارات الكوادر البترولية بها ومراعاة مواكبة المواصفات العالمية باستمرار بما يدعم مشروع التحول لمركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول والخطط التوسعية.