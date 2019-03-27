عجز ميزان المعاملات الجارية الأمريكي في 2018 يرتفع لأعلى مستوى في 10 سنوات

القاهرة- وكالات:

سجل العجز في ميزان المعاملات الجارية الأمريكي عجزا أكبر من المتوقع في الربع الأخير من العام الماضي وهو ما دفع إجمالي العجز السنوي في 2018 إلى أعلى مستوى في عشر سنوات.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية اليوم الأربعاء إن العجز في ميزان المعاملات الجارية، الذي يقيس تدفق السلع والخدمات والاستثمارات من وإلى البلاد، زاد بنسبة 6.1 في المئة إلى 134.4 مليار دولار. والعجز المسجل في الربع الرابع هو الأكبر منذ الربع الأخير من 2008.

وعدلت الوزارة أيضا البيانات للربع الثالث لتظهر أن العجز ارتفع إلى 126.6 مليار دولار مقارنة مع القراءة الأولية البالغة 124.8 مليار دولار. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يرتفع عجز ميزان المعاملات الجارية إلى 130.0 مليار دولار في الربع الرابع.

وشكل العجز في ميزان المعاملات الجارية 2.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع، وهي أكبر حصة منذ الربع الثاني من 2012.

وزاد مجمل العجز في ميزان المعاملات الجارية 8.8 بالمئة في 2018 إلى 488.5 مليار دولار وهو أعلى مستوى منذ 2008.

وللعام بكامله، بلغ متوسط العجز 2.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي وهي أكبر حصة منذ 2012 وارتفاعا من 2.3 بالمئة في 2017.

وتقلص العجز في ميزان المعاملات الجارية من ذروة بلغت 6.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع من 2005، فيما يرجع جزئيا إلى زيادة كبيرة في صادرات النفط.

وفي الربع الرابع من 2018، تراجعت صادرات السلع 0.9 بالمئة إلى 416.1 مليار دولار بينما استقرت الواردات عند 649.1 مليار دولار.