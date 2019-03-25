  • عاجل:التعليم توقف امتحان الأحياء لأولى ثانوي

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    امتحان أولى ثانوي علاوات أصحاب المعاشات هجوم نيوزيلندا الطائرة الإثيوبية محمد صلاح الطقس أمم أفريقيا 2019

    74 مليار جنيه استثمارات البريد في أذون الخزانة وأدوات الدين

    01:35 م الإثنين 25 مارس 2019
    74 مليار جنيه استثمارات البريد في أذون الخزانة وأدوات الدين

    معاملات بنكية

    كتب- محمد علاء الدين:

    قال عصام الصغير رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إن حجم استثمارات الهيئة في أذون الخزانة وأدوات الدين الثابت وصل إلى حوالي 74 مليار جنيه.

    وأضاف الصغير في تصريحات صحفية، على هامش مؤتمر لوزارة الاتصالات مع الاتحاد الدولي للاتصالات، اليوم الاثنين، أن حجم إيداعات الهيئة لدى بنك الاستثمار القومي بلغ ما يقرب من 136 مليار جنيه.

    وأشار إلى أن هيئة البريد توصلت لاتفاق مع بنك الاستثمار القومي لصرف الفائدة السنوية دون الحصول على أصل المبلغ، على أن تدير داخليا صرف العائد على إيداعات المودعين لديها.

    وذكر الصغير أن حجم العائد على ودائع العملاء لدى الهيئة يبلغ ما يقرب من 22 مليار جنيه سنويا، وهو ما يمثل نسبة العائد 10.25% على إجمالي الودائع الذي يبلغ 210 مليار جنيه.

    وأوضح أن البريد تدرس حاليا تداعيات فصل العائد على أذون الخزانة في وعاء ضريبي مستقل، وتأثير ذلك على صافي الأرباح التي تحققها الهيئة.

    وحققت هيئة البريد العام الماضي صافي ربح يقدر بقمية 3.5 مليارات جنيه، وسددت مليار جنيه ضريبة لخزانة الدولة، بحسب عصام الصغير.

    عصام الصغير الهيئة القومية للبريد الاستثمار وزارة الاتصالات

    الخبر التالى:

    الاتحاد الدولي للاتصالات: عقد مؤتمرنا بشرم الشيخ استجابة لدعوة السيسي
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان