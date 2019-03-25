74 مليار جنيه استثمارات البريد في أذون الخزانة وأدوات الدين

كتب- محمد علاء الدين:

قال عصام الصغير رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إن حجم استثمارات الهيئة في أذون الخزانة وأدوات الدين الثابت وصل إلى حوالي 74 مليار جنيه.

وأضاف الصغير في تصريحات صحفية، على هامش مؤتمر لوزارة الاتصالات مع الاتحاد الدولي للاتصالات، اليوم الاثنين، أن حجم إيداعات الهيئة لدى بنك الاستثمار القومي بلغ ما يقرب من 136 مليار جنيه.

وأشار إلى أن هيئة البريد توصلت لاتفاق مع بنك الاستثمار القومي لصرف الفائدة السنوية دون الحصول على أصل المبلغ، على أن تدير داخليا صرف العائد على إيداعات المودعين لديها.

وذكر الصغير أن حجم العائد على ودائع العملاء لدى الهيئة يبلغ ما يقرب من 22 مليار جنيه سنويا، وهو ما يمثل نسبة العائد 10.25% على إجمالي الودائع الذي يبلغ 210 مليار جنيه.

وأوضح أن البريد تدرس حاليا تداعيات فصل العائد على أذون الخزانة في وعاء ضريبي مستقل، وتأثير ذلك على صافي الأرباح التي تحققها الهيئة.

وحققت هيئة البريد العام الماضي صافي ربح يقدر بقمية 3.5 مليارات جنيه، وسددت مليار جنيه ضريبة لخزانة الدولة، بحسب عصام الصغير.