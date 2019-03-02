سحر نصر تسلم الشهادات لـ 430 خريجًا بمشروع التدريب والتشغيل من أجل التصدير

كتبت - منال المصري:

سلمت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم السبت، شهادات التخرج لـ 430 شابًا وشابة في ختام مشروع “التدريب والتشغيل من أجل التصدير الذي تم تنفيذها خلال عامين من البرنامج، بحسب بيان من الوزارة اليوم.

وبلغ عدد خريجي المشروع 529 خرجيًا وتم توظيف 246 منهم، حيث تم تنظيم 22 حلقة تدريبية في كل من محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية ودمياط وبورسعيد والشرقية، وفقًا لبيان الوزارة.

وقالت الوزيرة، إن قطاع الصادرات يمثل مصدرًا لتوفير فرص عمل أكبر للشباب و سيساهم في دعم الاقتصاد القومي والنمو، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة ستتضمن تواصل أكثر مع خريجي هذا البرنامج.

وأضافت نصر، أن المؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة والتي نفذت مشروعات في مصر بقيمة 10 مليارات دولار، منهم مشروعات استثمارية ودعم قطاعات التموين والبترول والطاقة المتجددة.

وأشارت إلى أنه تم الاتفاق مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة على الخطة الاستراتيجية خلال الفترة المقبلة، ليكون شريكا تنمويا لمصر.

وأشارت الوزيرة إلى أن الوزارة تعمل مع وزارة التجارة والصناعة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر كفريق عمل واحد، وبالتنسيق مع المؤسسات الدولية مثل المؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة، داعية إلى ضرورة دعم الاستثمار في العنصر البشري.

وذكرت الوزيرة، أنه يتم التحرك كفريق عمل واحد مع المؤسسات الدولية لدعم تمكين الشباب وتقديم أي دعم ليشاركوا أكثر في زيادة ونمو الاقتصاد المصري.