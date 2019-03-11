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    ارتفاع البلطي وانخفاض المكرونة.. أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم

    12:25 م الإثنين 11 مارس 2019
    ارتفاع البلطي وانخفاض المكرونة.. أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم

    أسماك

    كتب- مصطفى عيد:

    ارتفع سعر كيلو السمك البلطي جنيها واحدا خلال تعاملات اليوم الاثنين في سوق العبور مقارنة بمستواه أمس الأحد، ليتراوح بين 23 و26 جنيها.

    وزاد سعر كيلو السبيط والكاليماري أيضا 10 جنيهات خلال تعاملات اليوم بسوق العبور ليتراوح بين 90 و180 جنيها، كما ارتقع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 و140 جنيها.

    وانخفض سعر كيلو السمك المكرونة 4 جنيهات، خلال تعاملات اليوم، ليتراوح بين 60 و66 جنيها، وتراجع أيضا سعر كيلو الجمبري 25 جنيها، ليتراوح بين 250 و320 جنيها، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

    واستقر سعر كيلو السمك الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و80 جنيها، ووصل سعر كيلو السمك البوري إلى بين 34 و44 جنيها.

    أسعار الأسماك سوق العبور السمك البلطي

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