أسعار السمك تتراجع في سوق العبور خلال أسبوع

القاهرة – مصراوي:

تراجعت أسعار عدد من المأكولات البحرية والأسماك، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، في سوق العبور.

ووفقًا لبيانات الموقع الرسمي للسوق، تراجع سعر كيلو السمك البلطي 50 قرشًا خلال الأسبوع ليتراوح اليوم بين 21.5 و 23.5 جنيهًا، مقارنة بأسعار الجمعة الماضي.

كما تراجع سعر كيلو الجمبري خلال الأسبوع، نحو 50 جنيهًا، ليتراوح اليوم بين 200 و300 جنيهًا، وفقًا لبيانات الموقع.

وتراجع سعر كيلو السبيط والكاليماري نحو 10 جنيهات بين 90 و170 جنيهًا، وتراجع سعر كيلو الكابوريا نحو 10 جنيهات ليتراوح بين 30 و130 جنيهًا.

وتراجع سعر كيلو السمك البوري جنيهين مقارنة بأسعار الجمعة الماضي، ليتراوح اليوم بين 32 و 40 جنيهًا.

واستقر سعر كيلو الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و 80 جنيهًا، كما استقر سعر كيلو السمك المكرونة السويسي، خلال الأسبوع، ليتراوح اليوم بين 50 و 64 جنيهًا.