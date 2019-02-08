بعائد سنوي يصل لـ 16%.. بنك ناصر الاجتماعي يطرح أوعية ادخارية جديدة

كتبت- ياسمين سليم:

أعلنت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، طرح أوعية ادخارية جديدة للأفراد الطبيعيين في صورة وديعة لمدة 3 سنوات و5 سنوات بدورية صرف متعددة لضمان تلبية احتياجات كافة العملاء، وفقا لبيان من الوزارة اليوم الجمعة.

وقال شريف فاروق النائب الأول لرئيس مجلس إدارة البنك، إن الودائع هي أحد الأوعية الادخارية التي تهم قاعدة كبيرة من العملاء لذلك قام البنك بطرح باقة متنوعة من الودائع حتى يكون للعميل حرية الاختيار بين مدد الودائع المختلفة.

وأوضح فاروق،ـ أن الودائع المطروحة بالبنك تتضمن ودائع 3 سنوات بعائد شهري 14.25%، وودائع بعائد ربع سنوي 14.5%، بالإضافة الي ودائع لأجل 5 سنوات بعائد ربع سنوي 15.5% وعائد سنوي 16% وجميع الودائع تكون تحت التسوية حسب ما يتم تحقيقه من أرباح فعلية وفقا للشريعة الإسلامية .

وأضاف فاروق، أن إمكانية الحصول على تسهيلات ائتمانية بنسبة تصل إلى 80% من قيمة الشهادة كما يمكن استرداد قيمة الشهادة بعد ستة أشهر من تاريخ إصدارها .

وقال نائب رئيس البنك، إن البنك أتاح سابقًا عددًا من الودائع الاستثمارية الأخرى ومنها وديعة المصريين كوعاء ادخاري للأفراد الطبيعيين مدتها ثلاث سنوات بعائد 14.5% تحت التسوية بالإضافة إلى طرح شهادة "رد الجميل " لكبار السن بعائد 17% لمدة سنة بدورية صرف سنويا .

وقالت الوزيرة، في البيان، إن قرار استحداث هذه الودائع يأتي في إطار حرص البنك على تنفيذ السياسات الاقتصادية التي تعمل على دفع قاطرة النمو الاقتصادي، وجذب معاملات شرائح جديدة لم تكن تتعامل مع البنوك من قبل في إطار تنفيذ سياسة الشمول المالي التي تنتهجها الدولة .

وأوضحت والي، إن دور البنك لا يقتصر على تقديم الخدمات الاجتماعية التي تستهدف توسيع قاعدة التكافل الاجتماعي وانما يعمل كذلك على طرح العديد من المنتجات المصرفية و الاستثمارية المختلفة والتي يحقق منها أرباحا تستطيع أن تسهم في تحقيق الجانب الاجتماعي التكافلي .