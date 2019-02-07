المصرية للاتصالات و"T20" تطلقان مبادرة مليون استشارة طبية عن بعد مجانا

كتب- محمد علاء الدين:

قال عبد اللطيف علما الرئيس التنفيذي لمؤسسة المصريين خريجي الجامعات العالمية "T20"، إن مؤسسته تحالفت مع الشركة المصرية للاتصالات لإطلاق حملة مليون استشارة طبية وذلك لتقديم العناية الطبية عن بعد لمليون عميل بشكل مجاني، وذلك نظرا للبنية التحتية القوية للشركة وانتشارها الواسع.

وأضاف علما خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أنه من خلال الخدمة يمكن للعميل الوصول للطبيب بشكل مجاني سواء من خلال التطبيق أو الموقع الإلكتروني المخصص لها، أو من خلال الخط الساخن، ويقوم العميل بشرح الأعراض للطبيب والذي يتجاوب معه ويصف له العلاج المناسب.

وقال ماجد عثمان رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات، إن الشركة لديها عزم للمضي قدما في الخدمات التنموية ولذلك عقدت تحالفا مع مجموعة "T20" لتقديم خدمة مليون استشارة طبية، بتمويل 10 ملايين جنيه من المصرية للاتصالات، وهو ما يسهم في تخفيف الكثير من الأعباء على المصريين.

ويرى عثمان أن هذه المبادرة ستسهم في زيادة الجانب الوقائي وهو ما يؤثر إيجابيا على الإنفاق على برنامج التأمين الصحي، عبر المساهمة في ترشيد نفقات البرنامج.

وقال جليل اللبدي المدير التنفيذي لشركة الطبي المتخصصة في الاستشارات الطبية الإلكترونية، إن الخدمة تقدم باشتراك شهري ولكن بالشراكة مع المصرية للاتصالات تقدمها شركته بشكل مجاني تماما من خلال قاعدة عريضة من الأطباء المحترفين.