الإحصاء: واردات مصر ترتفع إلى 6.11 مليار دولار في نوفمبر الماضي

القاهرة- مصراوي:

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في بيان اليوم الخميس، إن قيمة الواردات المصرية من الخارج ارتفعت بنسبة 6.1% خلال شهر نوفمبر الماضي، حيث بلغـت 6.11 مليار دولار مقابل 5.76 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.

وأرجع الإحصاء زيادة الواردات إلى ارتفاع قيمة واردات بعض السلع وأهمها مواد أولية من الحديد أو الصلب بنسبــة 8.2%، وسيارات الركوب بنسبة 31.6%، والقمح بنسبة 65.7%، واللدائن بأشكالها الأولية "البلاستيك" بنسبة 12.5%.

بينما انخفضت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر نوفمبر 2018 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها الخشب ومصنوعاته بنسبة 11.3%, والذرة بنسبة 15.8%، ومنتجات البترول بنسبة 61.2 %، والزيوت المكررة بنسبة 45.2%.

وارتفعت قيمة الصادرات بنسبة 1.9% خلال شهر نوفمبر الماضي، بحسب بيانات الإحصاء، حيـث بلغـت 2.33 مليار دولار مقابل 2.29 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.

وأرجع الإحصاء هذه الزيادة إلى ارتفاع قيمة صادرات بعض السلع وأهمها البترول الخام بنسبة 16.8%، والملابس الجاهزة بنسبة 16.5%، والأسمدة بنسبة 19%.

بينما انخفضت قيمة صادرات بعض السلع خلال شهر نوفمبر 2018 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها العجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 12.3%، ومنتجات الألبان بنسبة 6.8%، والفواكه الطازجة بنسبة 40.7%، والأثاث بنسبة 22.9%.

ووفقا لجهاز الإحصاء، بلغت قيمة العجز في الميزان التجاري خلال نوفمبر الماضي 3.78 مليار دولار مقابل 3.47 مليار دولار لنفـس الشهر من العام السابق بنسبة ارتفاع 8.8%.

وكان إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، التابعة لوزارة التجارة والصناعة، قال منذ نحو أسبوعين، إن قيمة صادرات مصر غير البترولية في 2018 ارتفعت بنسبة 10% مقارنة بمستوياتها في عام 2017، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأضاف جابر أن صادرات مصر غير البترولية سجلت 24.826 مليار دولار خلال عام 2018 مقابل 22.626 مليار دولار في 2017.