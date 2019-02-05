الدين الخارجي يواصل الارتفاع ويصل إلى 93.1 مليار دولار بنهاية سبتمبر

كتب- مصطفى عيد:

أظهرت بيانات البنك المركزي، ارتفاع الدين الخارجي لمصر بقيمة 486.8 مليون دولار خلال الفترة من أول يوليو إلى نهاية سبتمبر 2018.

ووفقا للتقرير الشهري عن يناير الصادر اليوم الثلاثاء من البنك المركزي، سجل إجمالي الدين الخارجي 93.1 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2018 مقابل 92.6 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي.

وكان الدين الخارجي ارتفع خلال العام المالي الماضي 2017-2018 بنحو 13.6 مليار دولار بنسبة 17.2% مقارنة بالعام المالي 2016-2017.

وبحسب تقرير المركزي اليوم، تراجع الدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية سبتمبر الماضي إلى 35.4% مقابل 37% في نهاية يونيو 2018، والتي وصفها البنك المركزي بأنها "لا زالت في الحدود الآمنة وفقا للمعايير الدولية".

وأرجع المركزي الارتفاع في قيمة الدين المحلي بنهاية سبتمبر كمحصلة لزيادة صافي المستخدم من القروض والتسهيلات بنحو 0.7 مليار دولار، وانخفاض أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الأمريكي بنحو 0.2 مليار دولار.

وبلغت أعباء خدمة الدين الخارجي خلال الفترة من أول يوليو وحتى نهاية سبتمبر 2018 نحو 2.2 مليار دولار والتي تشمل أقساطا مسددة بنحو 1.4 مليار دولار، وفوائد مدفوعة بنحو 0.8 مليار دولار.