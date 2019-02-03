الدولار يرتفع أمام الجنيه في 3 بنوك مع نهاية التعاملات

كتبت- دينا خالد:

ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه بين قرش و3 قروش في بنوك قناة السويس، والتعمير والإسكان، والتجاري الدولي مع نهاية تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، بينما استقر السعر في 8 بنوك أخرى.

وارتفع سعر الدولار 3 قروش في بنك التعمير والإسكان، ليسجل 17.63 جنيه للشراء و17.73 جنيه للبيع.

كما ارتفع سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، قرشين، ليسجل 7.62 جنيه للشراء و17.72 جنيه للبيع.

ورفع بنك قناة السويس سعر الدولار قرشا واحدا ليسجل 17.63 جنيه للشراء و17.73 جنيه للبيع.

بينما استقر سعر صرف العملة الأمريكية في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والإسكندرية، والعربي الأفريقي، والقاهرة عند 17.60 جنيه للشراء، و17.70 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنكي كريدي أجريكول والبركة عند 17.62 جنيه للشراء و17.72 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 17.63 جنيه للشراء و17.73 جنيه للبيع.

وانخفضت أسعار الدولار أمام الجنيه بنحو 25 قرشا في عدد من البنوك خلال تعاملات الأسبوع الماضي.