500 ألف مستخدم جديد يدخلون سوق الإنترنت في مصر خلال نوفمبر

كتب- محمد علاء الدين:

دخل نحو 500 ألف عميل جديد سوق الإنترنت خلال شهر نوفمبر الماضي، ليرتفع عدد المستخدمين إلى 44 مليون مستخدم في نهاية الشهر مقابل 43.5 مليون مستخدم في شهر أكتوبر الماضي.

وبحسب تقرير وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الأحد، ارتفع عدد مستخدمي الإنترنت عبر الموبايل من 33.9 مليون مستخدم في أكتوبر الماضي إلى 34.4 مليون مستخدم في نوفمبر 2018، بزيادة قدرها 500 ألف مستخدم.

وانخفض عدد مستخدمي الإنترنت عبر أجهزة "USB Modem" من 3.3 مليون مستخدم في أكتوبر الماضي إلى 3.2 مليون مستخدم في نوفمبر، ليفقد السوق بذلك نحو 100 ألف عميل.

ووفقا لتقرير وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ارتفع عدد مستخدمي الإنترنت "ADSL" بمقدار 100 ألف عميل، ليترفع العدد من 6.3 مليون عميل في أكتوبر إلى 6.4 مليون عميل في نوفمبر الماضي.

وكان سوق الإنترنت جذب نحو 700 ألف مستخدم خلال شهر أكتوبر الماضي مقارنة بسبتمبر، ليزيد إجمالي عدد مستخدمي الإنترنت إلى 43.5 مليون مستخدم.