التخطيط: 2.4 مليار جنيه لتنمية الوادي الجديد في العام المالي الجاري

القاهرة- مصراوي:

قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن قيمة الاستثمارات الحكومية الموجهة لتنمية محافظة الوادي الجديد بخطة العام المالي الجاري، تبلغ 2 مليار و48 مليون جنيه، بحسب بيان من الوزارة اليوم الأحد.

وقالت السعيد، على هامش زيارتها للمحافظة، اليوم، إنها ناقشت مع محافظ الوادي الجديد، الفرص التنموية للمحافظة، لبحث أنسب أسلوب لجذب السكان للمحافظة.

وتهدف الوزارة إلى استقدام حوالي 50 ألف مواطن من عدد من المحافظات إلى محافظة الوادي الجديد سنويًا، بحسب البيان.

وأضافت السعيد، أن الدولة المصرية تعطي أهمية كبيرة لإنشاء مدن جديدة للخروج من نسبة الـ 7% التي يعيش عليها الشعب المصري، حيث يتم التخطيط لإنشاء عدد من المدن الجديدة للعمل على تخفيض الضغط السكاني.

وأشارت السعيد، إلى أنه يتم العمل على إنشاء 10 قرى نموذجية بمحافظة الوادي الجديد، يتوافر بها جميع مقومات التنمية، موضحة أن الهدف من ذلك هو إعادة توزيع السكان وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية والاستفادة من البنية الأساسية المتوفرة بالمحافظة.

وأطلعت الوزيرة والوفد المرافق لها على عرض لبعض نماذج للأصول غير المستغلة والمستغلة بنسبة ضئيلة بالمحافظة، وأشارت الوزيرة إلى أن الوزارة تقوم بتنفيذ والإشراف على برنامج حصر أصول الدولة غير المستغلة.

ويهدف برنامج حصر الأصول غير المستغلة إلى حصر جميع أراضي ومخازن ومستودعات الدولة غير المستغلة والمملوكة للوزارات والمحافظات والهيئات والجهات التابعة لها، مع وضع تصور للإستفادة منها بشكل عام وخاصة المناطق اللوجيستية أو الإدارية وذلك وفق القواعد والضوابط المقررة، بما يحقق النفع العام، بحسب السعيد.