تعرف على أسعار الدولار أمام الجنيه مع بداية التعاملات

كتب- مصطفى عيد:

ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه قرشين في بنك كريدي أجريكول مع بداية تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستواه مساء الخميس الماضي، بينما استقر السعر في 10 بنوك أخرى.

رفع بنك كريدي أجريكول سعر الدولار قرشين إلى 17.62 جنيه للشراء، و17.72 جنيه للبيع.

بينما استقر سعر صرف العملة الأمريكية في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والتجاري الدولي، والعربي الأفريقي، والقاهرة، والتعمير والإسكان، والإسكندرية عند 17.60 جنيه للشراء، و17.70 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنكي قناة السويس والبركة عند 17.62 جنيه للشراء و17.72 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي ، عند 17.63 جنيه للشراء و17.73 جنيه للبيع.

وانخفضت أسعار الدولار أمام الجنيه بنحو 25 قرشا في عدد من البنوك خلال تعاملات الأسبوع الماضي.