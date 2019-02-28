"عامر جروب" تقرر شطب الشركة من البورصة.. والسهم يهبط 9%

كتبت- شيماء حفظي:

وافق مجلس إدارة مجموعة عامر جروب القابضة، على شطب أسهم الشركة اختياريًا من البورصة، بحسب بيان من الشركة أرسلته للبورصة اليوم الخميس.

وقالت الشركة، في محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد اليوم، إن المجلس قرر بالإجماع شطب الشركة من البورصة وفقًا للمادة 55 و55 مكرر من قواعد القيد بالبورصة المصرية، والمادة 74 من الإجراءات التنفيذية.

كما وافق المجلس بالإجماع على مبررات الشطب، ودعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في شطب الأسهم، خلال جدول زمني مقترح من 3 إلى 5 أشهر.

وقالت الشركة في مبررات قرار الشطب، إن النسبة الغالبة من نشاط التطوير العقاري والذي يعد العمود الفقري للإيرادات انتقل إلى شركة بورتو القابضة، وإن "عامر جروب" بصدد تنويع استثماراتها في المرحلة المقبلة، ما يتبعه على المدى القصير أو المتوسط تغير نمط تحقيق الإيرادات عن النحو الذي تعود عليه المساهمون خلال السنوات الماضية.

وتنفذ المجموعة عدة مشروعات عقارية بينها مشروع بورتوسعيد، وجولف بورتو مارينا، وجولف بورتو السخنة، وساوث بيتش.

وتعمل عامر القابضة في قطاعات الاستثمار العقاري والفندقي، والمطاعم والخدمات والمراكز التجارية، وبدأ التداول على أسهمها كشركة منفصلة عن مجموعة عامر جروب في 2016.

وقالت الشركة إن قرار الشطب لن يؤثر على المركز المالي لها، غير أنه سيتم استخدام الموارد المتاحة للشركة لتمويل أسهم المساهمين المعترضين على الشطب وسيتم اتخاذ قرار تجاة تلك الأسهم المشتراة وفقًا لأحكام قانون الشركات المساهمة 159 لسنة 1981، مما يؤثر على رصيد النقدية المتاح للشركة وعدد الأسهم وقيمة رأسمال الشركة.

وحققت الشركة أرباحاً بلغت 74.7 مليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 2018، مقابل أرباح بلغت 92.9 مليون جنيه في 2017، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وخلال جلسة تداولات اليوم، هبط سعر سهم الشركة بنحو 9%، ليتداول عند مستوى 0.89 جنيه للسهم الواحد مقابل 0.94 جنيه للسهم هو أعلى سعر تداول.