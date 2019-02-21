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    أول تعليق من وزيرة التضامن الاجتماعي على حكم "العلاوات الخمس"

    12:41 م الخميس 21 فبراير 2019
    أول تعليق من وزيرة التضامن الاجتماعي على حكم "العلاوات الخمس"

    غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي

    كتبت- ياسمين سليم:

    قالت وزيرة التضامن الاجتماعي، في بيان مقتضب، اليوم الخميس، تعليقا على حكم الإدارية العليا، بخصوص العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، إنها تحترم أحكام القضاء، و"ننتظر صيغة الحكم لدراستها".

    وكانت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الفقي نائب رئيس مجلس الدولة، قضت اليوم الخميس، برفض الطعون المقامة من وزيرة التضامن الاجتماعي، وأيدت حكم محكمة القضاء الإداري القاضي بإضافة 80٪ من قيمة آخر 5 علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات.

    وأقام الدعوى البدري فرغلي رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، وطالب بضم الخمس علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات، وقضت المحكمة لصالحه مما دعا وزارة التضامن وهيئة مفوضي الدولة بالطعن على الحكم أمام المحكمة الادارية العليا.

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    "حكم نهائي".. من المستفيد من ضم الخمس علاوات لأصحاب المعاشات؟
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