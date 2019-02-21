ارتفاع الكوسة والفاصوليا.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الكوسة والفاصوليا جنيهًا واحداً، في سوق العبور، خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستواها أمس الأربعاء.

وتراوح سعر كيلو الكوسة بين 8 جنيهات و11 جنيهًا، وسعر كيلو الفاصوليا بين 17 و21 جنيهًا.

واستقرت أسعار عدد من أصناف الفاكهة خلال تعاملات اليوم، وفقًا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2.25 و5.75 جنيه.

البطاطس بين 3.5 و 6.75 جنيه.

البصل بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

الكوسة بين 8 جنيهات و11 جنيهًا بزيادة جنيه.

الفاصوليا بين 17 و21 جنيهًا، بزيادة جنيه.

الباذنجان البلدي بين 5 و7 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 6 و7 جنيهات

الفلفل الحامي البلدي بين 3 و6 جنيهات.

الملوخية بين 5 و7 جنيهات.

الخيار البلدي بين 4 و6 جنيهات.

البسلة بين 8 جنيهات و12 جنيهًا.

القلقاس بين 3 و5 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.

البرتقال السكري بين 3 و4 جنيهات.

البرتقال أبو سرة بين جنيهين و3.5 جنيه.

اليوسفي بين 3 و7 جنيهات.

الليمون البلدي بين 7 و8 جنيهات.

الجوافة بين 6 و10 جنيهات.

الرمان بين 4 و8 جنيهات.

الموز البلدي بين 3 و5 جنيهات.