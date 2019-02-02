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النفط يصعد 3% بدعم من بيانات الوظائف في أمريكا وعقوبات فنزويلا

10:51 ص السبت 02 فبراير 2019
النفط يصعد 3% بدعم من بيانات الوظائف في أمريكا وعقوبات فنزويلا

أسعار النفط - أرشيفية

القاهرة-مصراوي:

صعدت أسعار النفط 3% أمس الجمعة بدعم من بيانات قوية للوظائف في الولايات المتحدة وعلامات على أن عقوبات أمريكية على صادرات فنزويلا ساعدت في تقليل المعروض من الخام.

ولقيت الأسعار دعما أيضا من بيانات أظهرت أن شركات الحفر النفطي في أمريكا خفضت عدد حفارات النفط هذا الأسبوع، بحسب وكالة رويترز.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 1.91 دولار، أو 3.14%، لتبلغ عند التسوية 62.75 دولار للبرميل، منهية الأسبوع على مكاسب بحوالي 2%.

وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.47 دولار، أو 2.73%، لتبلغ عند التسوية 55.26 دولار للبرميل موسعة مكاسبها على مدار الأسبوع إلى 3%.

وقفزت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها للجلسة بعد أن قالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة إن شركات الحفر النفطي في الولايات المتحدة خفضت عدد حفارات النفط النشطة لرابع أسبوع في الأسابيع الخمسة الماضية. وكانت بيانات الأسبوع الماضي قد أظهرت أن عدد الحفارات في يناير كانون الثاني سجل أكبر هبوط شهري منذ أبريل نيسان 2016.

ويعتقد محللون أن سوق النفط ستكون أكثر توازنا في 2019 بعد تخفيضات في الإمدادات من منظمة أوبك.

أسعار النفط الولايات المتحدة فنزويلا منظمة أوبك

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