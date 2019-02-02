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الذهب ينخفض عالميًا بعد بيانات قوية بشأن الوظائف في أمريكا

10:57 ص السبت 02 فبراير 2019
الذهب ينخفض عالميًا بعد بيانات قوية بشأن الوظائف في أمريكا

الذهب

القاهرة- وكالات:

تراجعت أسعار الذهب أمس الجمعة متضررة من بيانات قوية بشأن الوظائف في أمريكا، لكنها سجلت ثاني أسبوع من المكاسب بدعم من تلميح مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى أنه سيتأنى في رفع أسعار الفائدة، بحسب ما ذكرته وكالة رويترز.

وانخفض الذهب 0.2% في المعاملات الفورية إلى 1317.60 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول بالسوق الأمريكي بعد أن سجل في جلسة الخميس أعلى مستوى في تسعة أشهر عند 1326.30 دولار للأوقية.

وينهي المعدن الأصفر الأسبوع الماضي على مكاسب قدرها 1.2%.

وقفز الذهب حوالي 14% منذ أن هوى إلى أدنى مستوياته في أكثر من عام ونصف في أغسطس، فيما يرجع في الغالب إلى اضطرابات أسواق الأسهم وتوقعات بأن البنك المركزي الأمريكي قد يوقف دورة لزيادات أسعار الفائدة.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، صعد البلاديوم 0.5% إلى 1350.00 دولارا للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.3% إلى 822.00 دولارا للأوقية.

وهبطت الفضة واحدا بالمئة إلى 15.90 دولار للاوقية، بعدما كانت قد ارتفعت في الجلسة السابقة إلى أعلى مستوى منذ يوليو تموز 2018 عند 16.19 دولار للأوقية.

الذهب أسعار الفائدة أسعار الذهب البنك المركزي الأمريكي

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