"عاد إلى حيث كان".. كيف تطور معدل البطالة في آخر 9 سنوات؟ (إنفوجرافيك)

كتب- مصطفى عيد:

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن معدل البطالة سجل 8.9% خلال الربع الأخير من عام 2018 مقابل 10% في الربع السابق عليه، ليتراجع إلى أدنى مستوى في آخر 8 سنوات، مسجلا نفس مستواه في ذات الربع من عام 2010.

وبعد أن ارتفعت معدلات البطالة بشكل ملحوظ في السنوات الثلاث التالية لثورة يناير 2011، حتى وصلت إلى ذروتها عند 13.4% من إجمالي القوى العاملة في مصر، بدأت مرة أخرى في التراجع بشكل ملحوظ في آخر 3 سنوات.

وسجل معدل البطالة تراجعا سنويا ملحوظا في عام 2018، مقارنة بما سجله بنهاية 2017 عند 11.3%.

وتنفذ مصر برنامجا للإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي الذي يمول البرنامج بقيمة 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات، حصلت مصر منها على 10 مليارات دولار حتى الآن، بما يشمل إصلاحات نقدية ومالية وتشريعية من أجل تحسين مناخ الاستثمار والسيطرة على معدلات الدين العام وعجز الموازنة وتنشيط الاقتصاد.

ويرصد مصراوي خلال الإنفوجرافيك التالي تطور معدل البطالة خلال السنوات التسع الأخيرة (وفقا للمعدل في نهاية كل سنة)، وفقا لبيانات جهاز الإحصاء.