وزيرة التضامن تبحث مع ماستركارد تيسير تحويلات الدعم النقدي والمعاشات

القاهرة- مصراوي:

بحثت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، مع مايكل فورمان نائب رئيس مجلس إدارة شركة ماستركارد العالمية، الشراكة بين الوزارة والشركة في مجالات الشمول المالي، واستخدام تكنولوجيا المعلومات لتيسير تقديم الخدمات المالية وخصوصا التحويلات المالية في برامج الدعم النقدي، وتحويلات أصحاب المعاشات من خلال الهيئة القومية للتأمينات.

كما بحث الجانبان التعاون الحالي في مجال إتاحة النفقة للمطلقات من خلال التليفون المحمول، وبنك ناصر الاجتماعي، وناقشا أيضا عدة مقترحات للتعاون المستقبلي وإقامة ورشة عمل لتطوير أفكار للاستفادة من التطور الكبير في تكنولوجيا المعلومات لخدمة المجتمع ومحدودي الدخل، بحسب بيان من وزارة التضامن اليوم الجمعة.

ويصل عدد أصحاب المعاشات 7.6 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 12.7 مليار جنيه، وفقا لبيانات سابقة من وزارة التضامن.

ويصل عدد المستفيدين من معاشي الدعم النقدي تكافل وكرامة إلى نحو 2.2 مليون أسرة بينهم نحو 1.2 مليون مستحق من ذوي الإعاقة، وفقًا لما قالته نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية لمصراوي، في وقت سابق.

كما يبلغ عدد المستحقين الحاليين لمعاشات الدعم النقدي نحو 1.37 مليون أسرة لمعاش الضمان الاجتماعي.

ويصرف بنك ناصر الاجتماعي النفقة عبر المحمول لنحو 15 ألف عميل فقط من إجمالي 300 ألف عميل، بقيمة 40 مليون جنيه شهريا، وفقا لما قاله شريف فاروق نائب رئيس البنك لمصراوي في أكتوبر الماضي.

وحضر لقاء الوزيرة ونائب رئيس ماستركارد العالمية، خالد الجبالي رئيس منطقة الشرق الأوسط بشركة ماستركارد، ومدى حسين مدير مكتب الشركة بالقاهرة.