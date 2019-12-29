تحويلات المصريين بالخارج تنخفض في الربع الثالث لأول مرة خلال 15 شهرا (تفاعلي)

كتب- مصطفى عيد:

أظهرت بيانات البنك المركزي، أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج انخفضت بنسبة 3.3% في الربع الثالث من عام 2019 مقارنة بالربع السابق عليه، وذلك لأول مرة خلال آخر 15 شهرا.

وبحسب بيانات البنك، سجلت تحويلات المصريين بالخارج خلال الربع الثالث من العام الجاري نحو 6.7 مليار دولار مقابل نحو 6.9 مليار دولار في الربع الثاني من العام.

ولكن التحويلات ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 13.6%، وذلك مقارنة بالربع الثالث من عام 2018، والتي سجلت خلاله 5.9 مليار دولار.

وقال بنك استثمار برايم في تقرير له اليوم الأحد،: "نعتقد أن النمو السنوي في تحويلات العمل من المرجح أن يعود إلى الانخفاض في الفصول القادمة، وأن حجمها سيعتمد على سرعة إجراءات الضبط المالي في دول مجلس التعاون الخليجي لمواجهة مزيد من الانخفاض في أسعار النفط، وتعديلات أنظمة سوق العمل التي تهدف إلى تعزيز التوظيف المحلي على حساب الأجانب".

ويرصد مصراوي عبر الجراف التفاعلي التالي تطور تحويلات المصريين بالخارج في خلال فترة 15 شهرا تنتهي بالربع الثالث من العام الجاري، بحسب آخر الأرقام المعلنة من البنك المركزي.