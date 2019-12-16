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أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم الاثنين 16-12-2019

11:01 ص الإثنين 16 ديسمبر 2019
أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم الاثنين 16-12-2019

أسعار الخضراوات والفاكهة

كتبت- شيرن صلاح:

استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة خلال تعاملات اليوم الاثنين، في سوق الجملة بالعبور، عند نفس مستوياتها أمس.

وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 1.5 و3.5 جنيه، وسعر كيلو البطاطس بين 4 جنيهات و6.5 جنيه، وسعر كيلو البصل بين 5 و7 جنيهات.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة اليوم السبت لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 و3.5 جنيه.

البطاطس بين 4 جنيهات و6.5 جنيه.

البصل بين 5 و7 جنيهات.

الكوسة بين 5 و7 جنيهات.

الفاصوليا بين 4 و6 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 2 و3.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.

الملوخية بين 4 و5 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 جنيهات، و4.5 جنيه.

القلقاس بين 4 و7 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال بلدي بين 1.5 و2.5 جنيه.

البرتقال سكري بين 1.5 و2.5 جنيه.

البرتقال أبو سرة بين 2 جنيه و3 جنيهات.

اليوسفي بين 1.5 جنيه و4 جنيهات.

الجوافة بين 5 و7 جنيهات.

الرمان بين 4 و8 جنيهات.

الليمون البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها.

أسعار الخضراوات والفاكهة سوق العبور الطماطم البصل

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