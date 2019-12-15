ارتفاع طفيف في سعر كرتونة البيض بالأسواق مع بداية الأسبوع

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كرتونة البيض بنحو جنيها واحدا، مع بداية تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بأسعار الأسبوع الماضي، بحسب بحسب ما قاله عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وأضاف السيد، أن سعر كرتونة البيض في المزرعة يصل إلى 27.5 جنيه مقابل 26.5 جنيه، الأسبوع الماضي.

وبحسب السيد، تباع كرتونة البيض في الأسواق بنحو 32 جنيها مقابل 31 جنيها.

وبحسب السيد فإن زيادة الأسعار يأتي نتيجة ارتفاع الطلب على الشراء بشكل طفيف خلال الأسبوع الجاري.

وسجل سعر كيلو الدواجن البيضاء في المزعة بين 23 و24 جنيها، لتباع في الأسواق بسعر يتراوح بين 27 و28 جنيها.

وسجل سعر كيلو الدواجن البلدي بين 27 و28 جنيها بالمزرعة، ليباع في الأسواق بنحو 33 جنيها.

وأضاف السيد، أن سعر الكتكوت ارتفع بنحو جنيها واحدا، إلى 4 و5 جنيهات مقابل 3 و4 جنيهات، الأسبوع الماضي.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، وهذا الإنتاج يحقق اكتفاء ذاتيا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%.