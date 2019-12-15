مجموعة الفطيم تدشن توسعات كايرو فيستفال مول باستثمارات 2 مليار جنيه في التجمع الخامس

كتب- عبدالقادر رمضان:

وضعت مجموعة الفطيم، اليوم الأحد، حجر الأساس، لتوسعات جديدة في مشروع كايروفيستفال مول، بالتجمع الخامس، بحضور عمر الفطيم، نائب رئيس مجلس إدارة المجموعة.

وقال هيثم حجار، مدير عام كايروفيستفال مول، إن التوسعات الجديدة عبارة عن توسعة للمول التجاري، تحت اسم "فيستفال أفنيو" باستثمارات تتعدى 2 مليار جنيه، على مساحة 42 ألف متر مربع.

وأضاف في مؤتمر صحفي عقدته الشركة في أرض المشروع، أمام كايروفيستفال مول، أن التوسعات الجديدة تضيف 22 ألف متر مساحة تأجيرية جديدة.

وقال إنه بعد افتتاح التوسعات الجديدة ستصل المساحة التأجيرية الإجمالية لمول كايروفيستفال إلى 196 ألف ليكون الأكبر في مصر.

ويقام مشروع كايروفيستفال مول على مساحة 3 مليون متر في مدخل شارع التسعين، ويضم مول تجاري ووحدات سكنية وفيلات ومباني إدارية.

وقال حجار إن نسبة الإشغال في كايروفيستفال مول تتحاوز 96% وإن الشركة تعمل على جذب مزيد من العلامات التجارية والمحلات الشهيرة لتقديم أفضل خدمة الزائرين.

وانتهت الشركة من تنفيذ 70% من المشروع وتعمل حاليا على استكمال المباني الإدارية والسكنية، وإنشاء مجموعة جديدة من الوحدات والفيلات وفنادق 4 و5 نجوم، بحسب ما قاله هشام موسى، رئيس شركة كايروفيستفال العقارية.

ويعمل في كايروفيستفال سيتي 5 آلاف موظف، كما يوفر 15 ألف فرصة عمل غير مباشرة، بحسب ما قاله حجار.

وأشار إلى أن فيستفال أفينو سيقام على دورين، ويضم مساحات مفتوحة وترفيهية، وأن عددا كبيرا من العلامات التجارية حجزت مكانها في التوسعات الجديدة.

وقالت هبة عبدالله، مديرة التسويق في الشركة، إن مول كايروفيستفال الذي تم افتتاحه عام 2016 جذب خلال العام الجاري حوالي 23 مليون زائر.