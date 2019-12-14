كيف تستفيد من مبادرة المتعثرين في البنك الزراعي المصري؟

كتبت- منال المصري:

وافق البنك المركزي على طلب البنك الزراعي المصري بمد مبادرة تسوية المتعثرين للأفراد والشركات للبنك الزراعي وحتى نوفمبر 2020، بحسب ما ذكره السيد القصير، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري في تصريحات خاصة لمصراوي أمس.

وبلغ عدد العملاء المستفيدين من مبادرة إسقاط مديونيات المتعثرين للأفراد والشركات بالبنك الزراعي 13700 حاله بمبلغ 1.2 مليار جنيه، مع بدء المبادرة في يونيو 2018 وحتى يونيو الماضي، بحسب القصير.

وتوقع رئيس البنك الزراعي المصري أن يستفيد من مد المبادرة 97 ألف عميل بإجمالي مديونيات 2.2 مليار جنيه.

وكان البنك المركزي، أطلق رسميا، المبادرة تسوية المتعثرين الأولى أواخر شهر يونيو 2018 لتسوية المديونيات المتعثرة للشركات بأرصدة أقل من 10 ملايين جنيه، وكافة مديونيات العملاء الأفراد غير شاملة أرصدة البطاقات الائتمانية.

وأوقف البنك المركزي المبادرة في نهاية ديسمبر الماضي 2018 بانتهاء أجلها ولكن تم مدها للبنك الزراعي استثنائيا 6 أشهر إضافية لتنتهي في يونيو الماضي ثم تم السماح له للعمل بها عام أخر يبدأ من نوفمبر الماضي.

وشهدت المبادرة إقبالًا ضعبفا من المتعثرين في الـ 8 بنوك المدرجين بالمبادرة بستثناء البنك الزراعي وهم البنك الأهلي المصري ومصر والقاهرة والعقاري والمصري لتنمية الصادرات، والتنمية الصناعية، والمصرف المتحد.

ويوضح مصراوي شروط الاستفادة من مبادرة المتعثرين بالبنك الزراعي المصري وأبرز المعلومات عنها، على النحو التالي:

· يستفيد العملاء المتعثرين من الأفراد والشركات بالبنك.

· العميل المتعثر المستفيد من المبادرة هو الذي تقل مديونيته عن 10 ملايين جنيه.

· تنطبق المبادرة على مركز العملاء المتعثرين حتى 31 ديسمبر 2017 سواء المتخذ أو غير المتخذ ضدهم إجراءات قضائية وبعد ذلك التاريخ لا يتم إدراجه بالمبادرة.

· إعفاء العميل من الفوائد الديون المهمشة بشرط سداد 100% من أصل المديونية.

· يتنازل البنك عن كافة النزاعات القضائية مع العميل بمجرد إجراء التسوية.

· يرفع اسم العميل من القوائم السلبية في "أي سكور"، ولكن يتم ذكر معلومة تاريخية بأنه عميل مبادرة لمدة 3 سنوات .

· المبادرة مفتوحة حتى نوفمبر 2020.