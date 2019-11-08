أسعار الذهب تهوي في مصر والجرام يفقد 7 جنيهات مرة واحدة اليوم

كتبت- شيماء حفظي:

هوت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الجمعة، نتيجة انخفاض كبير في سعر الخام عالميا.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار الذهب انخفضت خلال تعاملات اليوم بنحو 7 جنيهات للجرام الواحد، نتيجة التراجع في خام المعدن الأصفر.

وسجل جرام الذهب عيار 21 اليوم 662 جنيها مقابل 669 جنيها أمس، وسعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 567 جنيها، وعيار 24 إلى 756.6 جنيه، وسجل الجنيه الذهب 5296 جنيها، بحسب نجيب.

وعالميا، تتجه أسعار الذهب اليوم لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي في عامين ونصف العام في الوقت الذي يعزز فيه التفاؤل بشأن إبرام اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين الإقبال على المخاطرة، مما يحد من الشهية للمعدن النفيس.

وبحلول الساعة 0517 بتوقيت جرينتش، جرى تداول الذهب في المعاملات الفورية عند 1468.86 دولار للأوقية (الأونصة)، دون تغيير يُذكر تقريبا، ليتجه صوب تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ مايو 2017. وفي الجلسة السابقة، تراجعت الأسعار 2% لأدنى مستوياتها في أكثر من شهر.

وبحسب وكالة رويترز، ارتفعت الأسهم العالمية وربح مؤشر الدولار بعد أن قال مسؤولون أمس الخميس إن الولايات المتحدة والصين اتفقتا على إلغاء الرسوم الجمركية المفروضة على سلع إحداهما الأخرى إذا تم التوصل إلى المرحلة الأولى من اتفاق تجاري بين البلدين.