أكثر الكلمات إنتشاراً

هيثم أحمد زكي الإسكان الاجتماعي عزل ترامب أسعار الذهب الطقس سد النهضة احتجاجات لبنان منتدى إعلام مصر محاكمة راجح مقتل البغدادي

تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور خلال أسبوع

11:37 ص الجمعة 08 نوفمبر 2019
تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور خلال أسبوع

خضار

القاهرة – مصراوي:

ارتفعت أسعار الطماطم والبطاطس الباذجان البلدي في سوق العبور خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بينما تراجع سعر كيلو البصل والكوسة والفاصوليا مقارنة بالجمعة الماضي.

وارتفعت أسعار الجوافة، اليوم الجمعة، مقارنة بأسعار الجمعة الماضي، بينما انخفضت أسعار الرمان، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2.5 و 4.5 جنيه بزيادة 50 قرشا.

البطاطس بين 3.75 و 6.5 جنيه بزيادة 25 قرشا.

البصل بين 2.75 و4.5 جنيه، بتراجع 25 قرشا.

الكوسة بين 4 و5 جنيهات، بتراجع جنيه.

الفاصوليا بين 6 و8 جنيهات، بتراجع جنيهين.

الباذنجان البلدي بين 1.75 و3.75 جنيه، بزيادة 25 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 و4.5 جنيها بزيادة 50 قرشا.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الملوخية بين 2 و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات.

القلقاس بين 4 و7 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

جوافة بين 2 و5 جنيهات، بزيادة جنيه.

رمان بين 2 و6 جنيهات، بتراجع جنيه.

الليمون البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها.

سوق العبور أسعار الخضروات أسعار الفاكهة

الخبر التالى:

رغم تراجعها عالميا.. لماذا عاودت أسعار الجلود الارتفاع في مصر؟
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان