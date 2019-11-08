تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور خلال أسبوع

القاهرة – مصراوي:

ارتفعت أسعار الطماطم والبطاطس الباذجان البلدي في سوق العبور خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بينما تراجع سعر كيلو البصل والكوسة والفاصوليا مقارنة بالجمعة الماضي.

وارتفعت أسعار الجوافة، اليوم الجمعة، مقارنة بأسعار الجمعة الماضي، بينما انخفضت أسعار الرمان، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2.5 و 4.5 جنيه بزيادة 50 قرشا.

البطاطس بين 3.75 و 6.5 جنيه بزيادة 25 قرشا.

البصل بين 2.75 و4.5 جنيه، بتراجع 25 قرشا.

الكوسة بين 4 و5 جنيهات، بتراجع جنيه.

الفاصوليا بين 6 و8 جنيهات، بتراجع جنيهين.

الباذنجان البلدي بين 1.75 و3.75 جنيه، بزيادة 25 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 و4.5 جنيها بزيادة 50 قرشا.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الملوخية بين 2 و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات.

القلقاس بين 4 و7 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

جوافة بين 2 و5 جنيهات، بزيادة جنيه.

رمان بين 2 و6 جنيهات، بتراجع جنيه.

الليمون البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها.