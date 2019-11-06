47 مصرفيا في برنامج تخريج القادة بجامعة هارفارد ضمن مبادرة محافظ البنك المركزي

كتبت- منال المصري:

يتلقي 47 مصرفيا حاليًا في جامعة هارفارد برنامج تخريج القادة بناء على مبادرة محافظ البنك المركزي طارق عامر.

وتستمر الدورة علي مدار 13 يوما بداية من 27 أكتوبر وحتى 8 من الشهر الجاري بهدف رفع كفاءتهم من خلال برنامج تدريبي متكامل يكون مصدراً دائماً ومتجدداً لإمداد القطاع المصرفي بالخبرات والمهارات العالمية.

ويشارك في برنامج تخريج القادة العديد من مسؤولي البنوك والبنك المركزي على رأسهم رامي أبوالنجا وكيل محافظ البنك المركزي لأسواق النقد والعلاقات الخارجية، وأيمن حسين وكيل محافظ البنك المركزي لنظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات، وعبد العزيز نصير الرئيس التنفيذي للمعهد المصرفي، وأشرف القاضي رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، وحسن غانم العضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، وميرفت سلطان رئيس البنك المصري لتنمية الصادرات، وأحمد جلال نائب رئيس بنك المصري لتنمية الصادرات، وهالة القصار رئيس قطاع مخاطر الائتمان في بنك القاهرة، و شريف رياض رئيس مجموعة ائتمان الشركات في البنك الاهلي المصري، و كريم سوس رئيس قطاع مخاطر التجزئة المصرفية في البنكً الاهلي المصري، وأيمن جمجوم رئيس قطاع التجزئة المصرفية في البنك اﻻهلي المصري، وشريف البحيري رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في بنك مصر، وشهاب زيدان رئيس قطاع المؤسسات المالية في بنك مصر.