ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة مع بداية تعاملات الخميس

كتب- مصطفى عيد:

ارتفعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي مع بداية تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع.

وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع بداية التعاملات بنسبة 0.2% إلى مستوى 14739 نقطة.

وزاد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.1%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.15%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 انخفض بنسبة 0.54% بنهاية تعاملات أمس الأربعاء إلى مستوى 14709 نقاط.