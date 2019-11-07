ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة مع بداية تعاملات الخميس
10:22 ص الخميس 07 نوفمبر 2019
كتب- مصطفى عيد:
ارتفعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي مع بداية تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع.
وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع بداية التعاملات بنسبة 0.2% إلى مستوى 14739 نقطة.
وزاد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.1%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.15%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 انخفض بنسبة 0.54% بنهاية تعاملات أمس الأربعاء إلى مستوى 14709 نقاط.
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