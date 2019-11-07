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    ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة مع بداية تعاملات الخميس

    10:22 ص الخميس 07 نوفمبر 2019
    ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة مع بداية تعاملات الخميس

    البورصة المصرية

    كتب- مصطفى عيد:

    ارتفعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي مع بداية تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع.

    وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع بداية التعاملات بنسبة 0.2% إلى مستوى 14739 نقطة.

    وزاد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.1%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.15%.

    وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 انخفض بنسبة 0.54% بنهاية تعاملات أمس الأربعاء إلى مستوى 14709 نقاط.

    مؤشرات البورصة البورصة المصرية

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