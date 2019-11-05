أرباح البنك التجاري الدولي ترتفع 22% في أول 9 أشهر من 2019

كتبت- شيماء حفظي:

ارتفع صافي ربح البنك التجاري الدولي خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، بنسبة 21.6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأظهرت القوائم المالية المجمعة للبنك- المرسلة للبورصة اليوم الثلاثاء- ارتفاع صافي أرباح البنك خلال التسعة أشهر الأولى من 2019 إلى نحو 8.5 مليار جنيه مقابل أرباح بلغت 7 مليارات جنيه، في الفترة المقارنة من 2018.

وارتفعت الإيرادات المجمعة للبنك في أول 9 أشهر من العام بنسبة 11%، كما ارتفع صافي الدخل من العائد بنسبة 16%، بحسب تقرير مجلس الإدارة المرسل للبورصة.

وحقق البنك نموا في محفظة القروض خلال الفترة بنسبة 5% لتصل إلى نحو 110 مليارات جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، وزادت ودائع البنك للعملاء بنسبة 8% مقارنة بنهاية ديسمبر 2018، وبنسبة زيادة 10% مقارنة بنهاية سبتمبر 2018، لتصل إلى نحو 307.8 مليار جنيه.

وسهم البنك التجاري الدولي، هو صاحب أكبر وزن نسبي في المؤشر الرئيسي للبورصة، حيث ارتفع بمنتصف تعاملات اليوم بنسبة 2.3%، وهو ما ساهم بشكل رئيسي في ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 1.2%.

وكان مجلس إدارة البنك التجاري الدولي، وافق بشكل مبدئي على الاستحواذ على حصة في أحد البنوك التي تعمل في كينيا، بحسب بيان منفصل من البنك للبورصة اليوم.

وقال البنك، إن مجلس الإدارة وافق على التقدم للحصول على الموافقات اللازمة من كافة الجهات الرقابية المعنية في مصر وكينيا، لكنه لم يفصح عن أي بيانات عن حجم الصفقة أو البنك المقصود.