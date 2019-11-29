بعثة "طرق الأبواب".. سحر نصر تشارك بندوة عن فرص الاستثمار في بريطانيا

كتب- مصطفى عيد:

شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم الجمعة، فى ندوة بالعاصمة البريطانية ضمن فعاليات بعثة طرق الأبواب، التي تنظمها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال.

وقالت وزارة الاستثمار في بيان اليوم، إن الندوة تأتي لدعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين، والترويج للفرص الاستثمارية وعرض النجاحات التى حققها الاقتصاد المصرى خلال الفترة الأخيرة.

وشارك فيها أيضًا فريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس يحيى زكى، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وقالت سحر نصر، إن الحكومة ترى أن القطاع الخاص محرك رئيسي للنمو الاقتصادي، لذلك أجرت العديد من الإصلاحات التشريعية من أجل توفير المناخ المناسب لبيئة الأعمال وضخ المزيد من الاستثمارات إلى مصر.

وأشارت الوزيرة، إلى قوانين الاستثمار والتأجير التمويلي والتخصيم وتعديلات قانوني الشركات وسوق رأس المال، موضحة أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص حققت قصص نجاح فى مصر منها مشروع الطاقة الشمسية بنبان في أسوان.

وأَضافت الوزيرة، أن الوزارة تعمل على تطوير وانشاء المزيد من المناطق الحرة والاستثمارية فى مختلف محافظات مصر، والتوسع في مراكز خدمات المستثمرين في المحافظات من أجل التيسير على المستثمرين.

وأشارت الوزيرة إلى أهمية قمة الاستثمار الإفريقية البريطانية التي تستضيفها لندن في يناير 2020، والتي ستجمع بين الشركات والحكومات والمؤسسات الدولية، لتعزيز فرص الاستثمار في جميع أنحاء إفريقيا، وخلق فرص العمل في القارة.

وأشارت الوزيرة، إلى أن مصر تدعو المستثمرين والمؤسسات الدولية لدعم تنفيذ مشروعات البنية الأساسية في القارة، وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة فيها واستغلال الفرص الاستثمارية الواعدة فى قارة أفريقيا والتى تحتاج لبنية أساسية.

وأشادت الوزيرة، بإعلان شركة لكيلا البريطانية خلال منتدى أفريقيا 2019، عن استثمار مليارى دولار في القارة الأفريقية، والتخطيط لاستثمار 600 مليون دولار إضافية في إفريقيا خلال العامين إلى الثلاثة أعوام المقبلة.

وأشارت أيضًا إلى إطلاق الشركة مرحلة التنفيذ لمحطة غرب بكر لإنتاج الطاقة من الرياح، بطاقة إنتاجية 250 ميجا وات، وبإجمالي استثمارات 350 مليون دولار، بحسب البيان.

وأضحت الوزيرة، أن مصر حريصة على زيادة التعاون الاستثماري مع بريطانيا، في ظل الفرص الاستثمارية الواعدة في السوق المصرية الضخمة.

ودعت الوزيرة الشركات البريطانية لزيادة استثماراتها في مصر والتى وصلت إلى 47.8 مليار دولار في ظل وجود 1817 شركة بريطانية تعمل في مصر.