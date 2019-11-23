أسعار الخضر والفاكهة تستقر في سوق العبور مع بداية الأسبوع
القاهرة- مصراوي:
استقرت أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم السبت، مقارنة بأسعارها أمس.
ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الخضروات:
الطماطم بين 2 و 4 جنيهات.
البطاطس بين 3 جنيهات و5.25 جنيه.
البصل بين 2.5 و4.5 جنيه.
الكوسة بين 4 و5 جنيهات.
الفاصوليا بين 5 و7 جنيهات.
الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.
الفلفل الرومي البلدي بين 2 و4.5 جنيه.
الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.
الملوخية بين 2 و3 جنيهات.
الخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات.
القلقاس بين 4 و7 جنيهات.
أسعار الفاكهة:
جوافة بين 2 و 5 جنيهات.
رمان بين 2 و6 جنيهات.
الليمون البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها.
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