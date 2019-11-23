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أسعار الخضر والفاكهة تستقر في سوق العبور مع بداية الأسبوع

12:11 م السبت 23 نوفمبر 2019
أسعار الخضر والفاكهة تستقر في سوق العبور مع بداية الأسبوع

أسعار الخضروات والفاكهة

القاهرة- مصراوي:

استقرت أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم السبت، مقارنة بأسعارها أمس.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2 و 4 جنيهات.

البطاطس بين 3 جنيهات و5.25 جنيه.

البصل بين 2.5 و4.5 جنيه.

الكوسة بين 4 و5 جنيهات.

الفاصوليا بين 5 و7 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 و4.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الملوخية بين 2 و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات.

القلقاس بين 4 و7 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

جوافة بين 2 و 5 جنيهات.

رمان بين 2 و6 جنيهات.

الليمون البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها.

أسعار الخضر أسعار الفاكهة سوق العبور

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