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الدولار يرتفع في بنكي التجاري الدولي وقناة السويس مع بداية التعاملات

10:56 ص الخميس 21 نوفمبر 2019
الدولار يرتفع في بنكي التجاري الدولي وقناة السويس مع بداية التعاملات

الدولار

كتب- مصطفى عيد:

ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه في بنكي التجاري الدولي، وقناة السويس، مع نهاية تعاملات اليوم الخميس مقارنة بمستواه مساء أمس الأربعاء، بينما استقر السعر في 8 بنوك أخرى.

وارتفع سعر العملة الأمريكية قرشا واحدا في البنك التجاري الدولي إلى 16.05 جنيه للشراء، و16.15 جنيه للبيع.

كما صعد سعر الدولار قرشا واحدا في بنك قناة السويس إلى 16.06 جنيه للشراء، و16.16 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنوك الأهلي، ومصر، والإسكندرية، والتعمير والإسكان، وكريدي أجريكول عند 16.05 جنيه للشراء، و16.15 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في البنك العربي الأفريقي عند 16.06 جنيه للشراء، و16.16 جنيه للبيع.

وبقى سعر العملة الأمريكية مستقرا في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 16.07 جنيه للشراء، و16.16 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار ثابتا في بنك البركة عند 16.08 جنيه للشراء، و16.18 جنيه للبيع.

الدولار أسعار الدولار سعر صرف الدولار بنك قناة السويس البنك الاهلي بنك مصر

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