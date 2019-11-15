أسعار العملات في أسبوع: تراجع الدولار والريال السعودي أمام الجنيه

القاهرة- مصراوي:

عاد سعر صرف الدولار أمام الجنيه لتراجع الأسبوعي خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بعد أن استقر الأسبوع الماضي.

وارتفع سعر صرف الجنيه خلال الأسبوع الماضي أمام عدة عملات بينها الدولار واليورو والدينار الكويتي والريال السعودي والدرهم الإماراتي، بحسب بيانات البنك الأهلي المصري.

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي أمس الخميس 16.08 جنيه للشراء و16.18 جنيه للبيع، بتراجع قرشا واحدا مقارنة بالخميس الماضي.

وبحسب بيانات البنك الأهلي، تراجع سعر اليورو خلال الأسبوع الماضي ليسجل أمس الخميس 17.68 جنيه للشراء و17.81 جنيه للبيع مقابل 17.79 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الجنيه الإسترليني ليسجل أمس 20.62 جنيه للشراء و20.80 جنيه للبيع، مقابل 20.59 جنيه للشراء و20.85 جنيه للبيع.

وتراجع سعر بيع الدينار الكويتي ليسجل أمس 52.67 جنيه للشراء و53.62 جنيه للبيع مقابل 52.74 جنيه للشراء و53.33 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الريال السعودي خلال تعاملات الأسبوع ليسجل أمس 4.27 جنيه للشراء و4.31 جنيه للبيع، مقابل 4.28 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع.

كما انخفض سعر الدرهم الإماراتي ليسجل أمس 4.37 جنيه للشراء و4.40 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال القطري أمس 4.23 جنيه للشراء و4.44 جنيه للبيع.

وسجل الدولار على مدار أسابيع طويلة، تراجعا أمام الجنيه، ومع استمرار الهبوط في سعر صرف العملة الأجنبية، وتتباين توقعات عدد من المحللين والمصرفيين بشأن تحركات أسعار الدولار أمام الجنيه خلال الفترة المتبقية من عام 2019.

ويرى بعض المحللين والمصرفيين، تحدثوا إلى مصراوي، أن سعر الدولار قد يتراوح بين 15.5 و16.5 جنيه مع نهاية العام الجاري، فيما رأى آخرون أن الدولار سيعاود الصعود مرة أخرى.