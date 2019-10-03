بنك البركة يخفض الفائدة على الشهادات والودائع والتوفير

كتبت - منال المصري:

قال مدير فرع في بنك البركة مصر، لمصراوي، إن البنك قرر أمس الأربعاء خفض الفائدة بنسب تتراوح بين 0.5% إلى 1% على الودائع وحساب التوفير المميز وشهادة الاستثمار البركة، تماشيا مع السوق المصرفي وقرار البنك المركزي.

وكان البنك المركزي قرر في اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس الماضي بخفض الفائدة 1% على الإيداع والإقراض وتراوح متوسط سعر الكوريدور عند 13.25% للإيداع و14.25% للإقراض.

وقال مدير الفرع، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إن سعر الفائدة على الشهادة الادخارية ذات 3 سنوات تراجعت إلى 12.5% مقارنة 13.5% يصرف العائد شهريا كما انخفضت الفائدة على الشهادة ذات آجال 4 سنوات إلى 12.5% بدلا من 13.5% يصرف العائد كل 3 أشهر.

وأضاف، أن الفائدة على حساب التوفير المميز تراجعت 1% لتسجل 10% بدلا من 11% يصرف العائد كل ربع سنوي.

وأشار المصدر، إلى أن البنك خفض الفائدة على جميع آجال الودائع بين 0.5% الى 1% بداية من الشهر الجاري.