بنك البركة يخفض الفائدة على الشهادات والودائع والتوفير
كتبت - منال المصري:
قال مدير فرع في بنك البركة مصر، لمصراوي، إن البنك قرر أمس الأربعاء خفض الفائدة بنسب تتراوح بين 0.5% إلى 1% على الودائع وحساب التوفير المميز وشهادة الاستثمار البركة، تماشيا مع السوق المصرفي وقرار البنك المركزي.
وكان البنك المركزي قرر في اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس الماضي بخفض الفائدة 1% على الإيداع والإقراض وتراوح متوسط سعر الكوريدور عند 13.25% للإيداع و14.25% للإقراض.
وقال مدير الفرع، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إن سعر الفائدة على الشهادة الادخارية ذات 3 سنوات تراجعت إلى 12.5% مقارنة 13.5% يصرف العائد شهريا كما انخفضت الفائدة على الشهادة ذات آجال 4 سنوات إلى 12.5% بدلا من 13.5% يصرف العائد كل 3 أشهر.
وأضاف، أن الفائدة على حساب التوفير المميز تراجعت 1% لتسجل 10% بدلا من 11% يصرف العائد كل ربع سنوي.
وأشار المصدر، إلى أن البنك خفض الفائدة على جميع آجال الودائع بين 0.5% الى 1% بداية من الشهر الجاري.
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