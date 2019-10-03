ارتفاع البصل وتراجع الفاصوليا.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفعت أسعار البصل والملوخية والليمون و المانجو العويس بين 20 قرشا و3 جنيهات، خلال تعاملات اليوم الخميس، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس.
وتراوح سعر كيلو البصل بين 2 جنيه و4 جنيهات، وسعر كيلو الملوخية بين 3 و4 جنيهات، وسعر كيلو المنجو العويس بين 20 و30 جنيها.
وفي المقابل تراجعت أسعار 6 أصناف من الخضراوات والفاكهة اليوم بين 50 قرشا و4 جنيهات.
ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الخضروات:
الطماطم بين 3 جنيهات و4.5 جنيه.
البطاطس بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.
البصل بين 2 جنيه و4 جنيهات، بزيادة 20 قرشا.
الكوسة بين 4 و5.5 جنيهات، بتراجع 2.5 جنيه.
الفاصوليا بين 10 و14 جنيها، بتراجع 4 جنيهات.
الباذنجان البلدي بين 2 و3.5 جنيه، بتراجع جنيه.
الفلفل الرومي البلدي بين 3 و5 جنيهات، بتراجع جنيهين.
الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و5 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.
الملوخية بين 3 و4 جنيهات، بزيادة جنيه.
الخيار البلدي بين 3 جنيهات و4.5 جنيه.
البامية بين 15 و20 جنيها.
القلقاس بين 4 و7 جنيهات.
أسعار الفاكهة:
الليمون البلدي بين 7 جنيهات و13 جنيها، بزيادة جنيه.
العنب البناتي الأصفر بين 4 و5 جنيهات.
العنب البناتي الأحمر بين 4 و6 جنيهات.
التين البرشومي بين 4 و8 جنيهات، بتراجع جنيه.
المانجو البلدي بين 5 و10 جنيهات.
المانجو العويس 20 و30 جنيها، بزيادة 3 جنيهات.
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