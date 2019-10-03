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    ارتفاع البصل وتراجع الفاصوليا.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

    11:37 ص الخميس 03 أكتوبر 2019
    ارتفاع البصل وتراجع الفاصوليا.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

    خضار

    كتبت- شيرين صلاح:

    ارتفعت أسعار البصل والملوخية والليمون و المانجو العويس بين 20 قرشا و3 جنيهات، خلال تعاملات اليوم الخميس، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس.

    وتراوح سعر كيلو البصل بين 2 جنيه و4 جنيهات، وسعر كيلو الملوخية بين 3 و4 جنيهات، وسعر كيلو المنجو العويس بين 20 و30 جنيها.

    وفي المقابل تراجعت أسعار 6 أصناف من الخضراوات والفاكهة اليوم بين 50 قرشا و4 جنيهات.

    ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

    أسعار الخضروات:

    الطماطم بين 3 جنيهات و4.5 جنيه.

    البطاطس بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

    البصل بين 2 جنيه و4 جنيهات، بزيادة 20 قرشا.

    الكوسة بين 4 و5.5 جنيهات، بتراجع 2.5 جنيه.

    الفاصوليا بين 10 و14 جنيها، بتراجع 4 جنيهات.

    الباذنجان البلدي بين 2 و3.5 جنيه، بتراجع جنيه.

    الفلفل الرومي البلدي بين 3 و5 جنيهات، بتراجع جنيهين.

    الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و5 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

    الملوخية بين 3 و4 جنيهات، بزيادة جنيه.

    الخيار البلدي بين 3 جنيهات و4.5 جنيه.

    البامية بين 15 و20 جنيها.

    القلقاس بين 4 و7 جنيهات.

    أسعار الفاكهة:

    الليمون البلدي بين 7 جنيهات و13 جنيها، بزيادة جنيه.

    العنب البناتي الأصفر بين 4 و5 جنيهات.

    العنب البناتي الأحمر بين 4 و6 جنيهات.

    التين البرشومي بين 4 و8 جنيهات، بتراجع جنيه.

    المانجو البلدي بين 5 و10 جنيهات.

    المانجو العويس 20 و30 جنيها، بزيادة 3 جنيهات.

    أسعار البصل أسعار الخضر سوق العبور أسعار الفاكهة

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