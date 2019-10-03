شركتا تعدين عالميتان ترغبان في الاستثمار باستكشاف الذهب بمصر

كتب- مصطفى عيد:

أعرب جيريمي كروزييه رئيس شركة برينسيبال فيرف إنترناشيونال للتعدين، وبراين رود المدير التنفيذي لشركة كابيتال دريلينج للتعدين، عن رغبة شركتيهما في الاستثمار والعمل في مجال استكشاف واستخراج الذهب بمصر وضخ استثمارات في هذا المجال، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الخميس.

وقال رئيسا الشركتين، خلال لقائهما مع طارق الملا وزير البترول، إن رغبة الشركتين في ضخ استثمارات بمصر تأتي في ضوء بما لمسوه من استقرار سياسي واقتصادي، والخطط المستقبلية لوزارة البترول لتطوير قطاع التعدين في مصر، وكذلك الفرص الاستثمارية المتاحة.

وخلال اللقاء استعرض وزير البترول فرص الاستثمار والمميزات الجديدة بعد تعديلات قانون الثروة المعدنية الجديد خاصة وأن الشركتين لهما باع طويل يمتد لحوالي 30 عاماً في مجال استكشاف المعادن وصناعة التعدين في دول أوروبا وأمريكا الشمالية وأفريقيا وأستراليا.

كما تم استعرض الوزير خطة وبرامج عمل الوزارة لتطوير وتحديث قطاع التعدين من خلال التعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية لوضع آلية للاستغلال الامثل لثروات مصر الطبيعية خاصة خام الذهب.

وأشار الوزير خلال اللقاء إلى المميزات التي تتمتع بها مصر من الناحية الجيولوجية وما تمتلكه من مناجم مكشوفة تتميز بإمكانية العمل بها على مدار العام نظراً لوجود بنية أساسية تساعد وتشجع العمل في مجال التعدين، ورغبة الوزارة في وجود أكثر من مستثمر يعمل في مجال التعدين.