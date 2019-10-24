هشام توفيق: اتفقنا مع شركة صينية لإنشاء أول مصنع للسيارات الكهربائية بمصر

كتبت- شيماء حفظي:

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إنه تم الاتفاق مع ثاني أكبر شركة صينية متخصصة في صناعة السيارات الكهربائية، لإقامة أول مصنع للسيارات الكهربائية في مصر على أرض شركة النصر للسيارات التابعة لها.

جاء ذلك خلال اجتماع مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مع الوزير، لاستعراض تطورات ملفات قطاع الأعمال وخطة التطوير، وفقا لبيان من مجلس الوزراء اليوم الخميس.

وقال الوزير، إن وفدا صينيا كبيرا من شركة دونج فينج الصينية سيزور مصر خلال النصف الثاني من نوفمبر المقبل لدراسة الوضع كاملاً في مصانع الوزارة، وإنه تم التحضير لعدة اجتماعات مرتقبة مع الوفد الصيني حول التعاون المشترك في مجال تصنيع السيارات الكهربائية.

وأشار الوزير، إلى أن الصينيين لديهم خبرة وتكنولوجيا متقدمة في هذه الصناعة.

واستعرض الوزير، خلال الاجتماع، عددا من الحوافز الاقتصادية المتوقع تقديمها من الحكومة في إطار السعي إلى توطين صناعة السيارات الكهربائية، وتقديم الدعم اللازم للاستثمار في هذا المجال، لمواكبة التوجهات العالمية الحالية للتحول نحو السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة.

وكان الوزير، قال في تصريحات صحفية، إن الوزارة تقترب من إعلان اتفاق نهائي مع شركة صينية لتصنيع سيارة كهربائية في مصر بحلول نهاية ديسمبر المقبل.

وتستهدف الشراكة مع شركتي النصر للسيارات، والهندسية لصناعة السيارات التابعتين للشركة القابضة للصناعات المعدنية، تصنيع سيارة كهربائية بالكامل في مصر لخدمة السوق المحلي.

وكان وفد من الوزارة، أجرى زيارة لعدد من مصانع شركة دونج فينج الصينية لصناعة السيارات، مطلع الشهر الجاري، والتقى رئيس الشركة ونائبه وعدد من كبار التنفيذيين.

وزار الوزير والوفد المرافق، مصانع تجميع جسم السيارات من طراز دونج فينج بموديلاتها المختلفة مع التركيز على السيارات الكهربائية بشكل خاص سواء المخصصة للاستخدام الملاكي أو الأجرة، حيث تم اختبار عدد من السيارات الكهربائية القابلة للتجميع في مصر، بحسب بيان سابق من الوزارة.

وبحث اللقاء فرص التعاون الممكنة مع الشركة لإنتاج السيارات الكهربائية في مصر، حيث تم تقديم عرض حول شركتى النصر للسيارات والهندسية للسيارات، وأهم المزايا النسبية والتنافسية التى تتمتع بها الشركتان في السوق المصرية.