انخفاض جديد لأسعار الدولار ببنكي الأهلي ومصر في بداية تعاملات اليوم

كتبت- دينا خالد:

تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه، في 6 بنوك، مع بداية تعاملات اليوم الاثنين، بينما ارتفع السعر في البنك التجاري الدولي، فيما استقر السعر في 3 بنوك أخرى، عند أسعار نهاية تعاملات الأمس.

وتراجع سعر الدولار في بنوك الأهلي ومصر والعربي الأفريقي والتعمير والإسكان وقناة السويس، قرشا واحدا، إلى 16.17 جنيه للشراء، و16.27 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار، قرشا واحدا، في بنك الإسكندرية، إلى 16.16 جنيه للشراء، و16.26 جنيه للبيع.

وارتفع سعر العملة الأمريكية، قرشين، في البنك التجاري الدولي، إلى 16.18 جنيه للشراء، و16.28 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 16.19 جنيه للشراء، و16.29 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنكي كريدي أجريكول والبركة عند 16.18 جنيه للشراء، و16.28 جنيه للبيع.