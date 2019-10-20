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    انخفض بـ"البركة".. أسعار الدولار في 10 بنوك مع بداية التعاملات

    10:51 ص الأحد 20 أكتوبر 2019
    انخفض بـ"البركة".. أسعار الدولار في 10 بنوك مع بداية التعاملات

    اسعار الدولار

    كتب- مصطفى عيد:

    تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه في بنك البركة مع بداية تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستواه مساء الخميس الماضي، فيما استقر السعر في 9 بنوك أخرى.

    وانخفض سعر العملة الأمريكية قرشا واحدا في بنك البركة إلى 16.18 جنيه للشراء، و16.28 جنيه للبيع.

    واستقر سعر الدولار في بنوك الأهلي، ومصر، والعربي الأفريقي، والتعمير والإسكان، وكريدي أجريكول، وقناة السويس عند 16.18 جنيه للشراء، و16.28 جنيه للبيع.

    وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في البنك التجاري الدولي، عند 16.16 جنيه للشراء، و16.26 جنيه للبيع.

    وظل سعر الدولار ثابتا في بنك الإسكندرية، عند 16.17 جنيه للشراء، و16.27 جنيه للبيع.

    واستقر سعر العملة الأمريكية في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 16.19 جنيه للشراء، و16.29 جنيه للبيع.

    أسعار الدولار صرف الدولار الجنيه المصري

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