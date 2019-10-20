إيديتا توقع اتفاقية دعم مالي مع الحكومة المغربية بـ 15 مليون درهم مغربي

القاهرة- مصراوي:

قالت شركة إيديتا للصناعات الغذائية إن شركتها التابعة "إيديتا فود اندستريز موروكو" أبرمت اتفاقية دعم مالي مع الحكومة المغربية ستحصل بمقتضاها على 15 مليون درهم مغربي.

وبحسب بيان مرسل من الشركة اليوم الأحد للبورصة المصرية فإن الدعم سيكون من الحكومة المغربية وذلك في إطار مبادرة الحكومة لتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة والإلتزام بنمو الدولة طويل الأجل.

وشركة إيديتا فود اندستريز موروكو، هي مشروع مشترك مع شركة ديسلوج فوود اس ايه، تم تأسيسها في 2018 كجزء من رغبة إيديتا للتوسع في السوق الإقليمي.

وقالت الشركة في البيان إنها وقعت عقد ايجار طويل الأجل لقطعة أرض بمساحة 13 ألف متر مربع تقريبًا حيث سيتم بناء المصنع عليها، خلال الشهور المقبلة على أن يتم تشغيله في 2020.

وإيديتا من أكبر شركات الصناعات الغذائية في مصر، تأسست في 1996، وهي متخصصة في صناعة الكعك والبسكويت والكرواسون، ومن أشهر منتجاتها مولتو وتوينكيز وتودو وبيك رولز وفريسكا.