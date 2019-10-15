أسعار الدولار تتراجع قرشين أمام الجنيه بنهاية تعاملات اليوم

كتب- مصطفى عيد:

تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه، في 8 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستوياتها في الصباح، بينما استقر السعر في بنكين آخرين.

وانخفض متوسط سعر الدولار في البنوك قرشين اليوم مقارنة بمتوسط السعر أمس، بحسب موقع البنك المركزي.

وبلغ متوسط سعر الدولار اليوم 16.28 جنيه للبيع مقابل 16.30 جنيه أمس، فيما سجل سعر الشراء 16.18 جنيه اليوم مقابل 16.20 جنيه أمس.

وهبط سعر الدولار قرشا واحدا، في بنوك الأهلي ومصر والعربي الأفريقي إلى 16.19 جنيه للشراء و16.29 جنيه للبيع.

وانخفض سعر العملة الأمريكية قرشا واحدا، في البنك التجاري الدولي إلى 16.17 جنيه للشراء، و16.27 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار 3 قروش في بنك الإسكندرية إلى 16.17 جنيه للشراء، و16.27 جنيه للبيع.

وهبط سعر العملة الأمريكية قرشا واحدا، في بنك كريدي أجريكول إلى 16.18 جنيه للشراء، و16.28 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار قرشين في بنكي البركة والتعمير والإسكان إلى 16.19 جنيه للشراء، و16.29 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنك قناة السويس عند 16.18 جنيه للشراء، و16.28 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 16.24 جنيه للشراء، و16.34 جنيه للبيع.