البريد: لا تغيير في أسعار الفائدة على حسابات التوفير حتى الآن

كتب- محمد علاء الدين:

قال مصدر مسئول بالهيئة القومية للبريد لمصراوي، إنه لا تغيير في سعر فائدة حسابات التوفير لعملاء البريد حتى الآن.

وكانت الهيئة قررت خفض سعر الفائدة على حسابات التوفير التي تتيح للعميل السحب والإيداع بواقع 1% نهاية أغسطس الماضي بعد قرار البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة بواقع 1.5%.

وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة 1% خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية، يوم الخميس الماضي، لتصل إلى 13.25% للإيداع، و14.25% للإقراض، وذلك للمرة الثالثة منذ بداية العام، وهو ما جاء موافقا لتوقعات أغلب المحللين وبنوك الاستثمار، ليصل مجموعة النسبة المخفضة للعام الجاري إلى 3.5%.

وبلغت إيداعات حسابات التوفير 220 مليار جنيه ويبلغ عدد عملاء دفتر التوفير 24 مليون عميل في أغسطس الماضي.

ويبلغ عدد مكاتب البريد 4 آلاف فرع منتشرين على مستوى الجمهورية وربطها من خلال شبكة ربط موحدة وتزويدها بأحدث الأجهزة والأنظمة والحلول المتطورة التي تمكنها من تقديم تلك الخدمات بكل سهولة.